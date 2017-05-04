Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2Вашингтон
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Американский хоккеист: Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной США и «Калгари» Джонни Годро рассказал о своем отношении к нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову.

«Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров, талантливый игрок, великолепно обращающийся с шайбой, следить за ним одно удовольствие. Перед этим сезоном мы находились в одинаковой ситуации, когда долго не могли подписать новые контракты. Знаю по себе, как расстраивают подобные ситуации, но Кучеров здорово подготовился к сезону и великолепно его провел. Убежден, что Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что он получил. Но Кучеров пошел на жертвы ради своей команды, показав, что он отличный командный игрок», – цитирует американца агентство «Р-Спорт».

Напомним, Кучеров 11 октября 2016 года подписал трехлетний контракт с «Тампой», по которому россиянин зарабатывает в среднем 4,766 миллиона долларов за сезон. 

Годро в тот же день подписал шестилетний договор, по которому получает по 6,75 миллиона долларов в год.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гуськов: Капризова надо заявлять. Пусть и авансомАлександр Гуськов: Капризова надо заявлять. Пусть и авансомЭксперт «Советского спорта» Александр Гуськов отвечает на актуальные вопросы о чемпионате мира.Борис Майоров: У Овечкина в сборной опять не будет времени для разгона!Борис Майоров: У Овечкина в сборной опять не будет времени для разгона!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает, нужно ли вызывать в сборную России игроков «Вашингтона» для участия в ЧМ-2017.Роман Любимов: Было бы здорово сыграть в звене с МозякинымНападающий сборной России Роман Любимов рассказал, что будет здорово сыграть в одном звене с капитаном национальной команды Сергеем Мозякиным.Роман Любимов: Лед немного странный. Когда тормозишь, можно огромный слой срезатьНападающий сборной России Роман Любимов поделился мнением о качестве льда на главной арене чемпионата мира в Кельне.Харийс Витолиньш: В первую игру на ЧМ пойдем в 12 нападающих и семь защитниковТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что штаб национальной команды определился с заявкой на первый матч чемпионата мира против команды Швеции.Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!Александр Барабанов: У Знарка научился шайбы на себя ловить!В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» форвард сборной России Александр Барабанов рассказал о своих планах на ЧМ-2017.Александр Барабанов: Аппетит к победам после финала уже вернулсяФорвард сборной России и СКА Александр Барабанов рассказал о своем самочувствии перед началом ЧМ-2017.Сборная России прибыла в Кельн на чемпионат мира — 2017Хоккеисты, тренерский и административный штаб сборной России по хоккею приземлились в аэропорту города Кельн. Об этом сообщает «Р-Спорт».Андрей Миронов: Выходит, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая… (видео)Андрей Миронов: Выходит, на Олимпиаду не поеду. Жизнь такая… (видео)Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов принял решение, что следующий сезон он проведет в «Колорадо».Илья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нетИлья Сорокин: На Василевского и Знарка обиды нетГолкипер сборной России Илья Сорокоин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о ситуации с вратарями в национальной команде.Александр Кожевников: Я не вижу российских игроков, которые были бы не на контрактах и гремели в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, заявившего, что в ближайшее время начнут появляться новости о возвращении на родину российских игроков НХЛ.Никита Кучеров: У сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменилсяФорвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился ожиданиями от выступления за сборную России на чемпионате мира по хоккею, который состоится с 5 по 21 мая в двух странах – Франции и Германии (в Париже и в Кельне).«Если Овечкин вылетит, его возьмут на ЧМ». Состав сборной России (видео)«Если Овечкин вылетит, его возьмут на ЧМ». Состав сборной России (видео)Какие у вас возникают первые мысли, когда вы смотрите на состав сборной России?Илья Сорокин: Помню Капризова еще по школе. Бегал такой маленький, толстенькийГолкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин поделился воспоминаниями о своем новом одноклубнике – Кирилле Капризове.Владислав Наместников: После НХЛ на больших площадках есть пара секунд на раздумьяФорвард «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о том, как себя чувствует на европейских площадках.Владимир Ткачев: У меня контракта тоже нет. Но у нас с Радуловым разные ситуацииВладимир Ткачев: У меня контракта тоже нет. Но у нас с Радуловым разные ситуацииФорвард сборной России Владимир Ткачев дал интервью во время открытой тренировки сборной России в Новогорске.Никита Кучеров: Думаете, стоит сделать такое же заявление, как Овечкину? (видео)Никита Кучеров: Думаете, стоит сделать такое же заявление, как Овечкину? (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Никиты Кучерова после представления сборной России.Артемий Панарин: Ел снотворное. Просыпаюсь – у меня уборщица в номере (видео)Артемий Панарин: Ел снотворное. Просыпаюсь – у меня уборщица в номере (видео)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России пообщался с Артемием Панариным.Олег Знарок: Все, забыли про НХЛ! Команда уже здесьОлег Знарок: Все, забыли про НХЛ! Команда уже здесьГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о подготовке нашей команды к чемпионату мира после тренировки в Новогорске.Борис Михайлов: Капризов достоин чемпионата мира, но в заявку включат другогоБорис Михайлов: Капризов достоин чемпионата мира, но в заявку включат другогоДвукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов прокомментировал расширенный состав национальной команды
Футбол
Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить
Хоккей
Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в Питтсбурге
Баскетбол
«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто»
Футбол
Леонарду Жардим: Не теряем надежду, но понимаем, что у нас мало шансов на выход в финал
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Джонни Годро
Джонни Годровсе новости
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости