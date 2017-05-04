Американский хоккеист: Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров

Форвард сборной США и «Калгари» Джонни Годро рассказал о своем отношении к нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучерову.

«Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров, талантливый игрок, великолепно обращающийся с шайбой, следить за ним одно удовольствие. Перед этим сезоном мы находились в одинаковой ситуации, когда долго не могли подписать новые контракты. Знаю по себе, как расстраивают подобные ситуации, но Кучеров здорово подготовился к сезону и великолепно его провел. Убежден, что Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем тот, что он получил. Но Кучеров пошел на жертвы ради своей команды, показав, что он отличный командный игрок», – цитирует американца агентство «Р-Спорт».

Напомним, Кучеров 11 октября 2016 года подписал трехлетний контракт с «Тампой», по которому россиянин зарабатывает в среднем 4,766 миллиона долларов за сезон.

Годро в тот же день подписал шестилетний договор, по которому получает по 6,75 миллиона долларов в год.



