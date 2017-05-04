Диего Коста подпишет контракт с китайским клубом
Как сообщает AS, форвард «Челси» Диего Коста продолжит выступления в чемпионате Китая.
Согласно источнику, игрок сборной Испании подписал предварительное соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Отмечается, что трансфер состоится грядущим летом.
Также источник информирует, что в прошлую пятницу футболист лондонского клуба вместе со своим агентом провел встречу с представителями азиатской команды.
При этом, контракт, по которому Коста будет получать 30 млн евро за сезон, будет подписан в течение мая, а заменит игрока в стане «синих» форвард «Реала» Альваро Мората.
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