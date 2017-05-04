Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2Вашингтон
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Диего Коста подпишет контракт с китайским клубом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает AS, форвард «Челси» Диего Коста продолжит выступления в чемпионате Китая.

Согласно источнику, игрок сборной Испании подписал предварительное соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Отмечается, что трансфер состоится грядущим летом.

Также источник информирует, что в прошлую пятницу футболист лондонского клуба вместе со своим агентом провел встречу с представителями азиатской команды.

При этом, контракт, по которому Коста будет получать 30 млн евро за сезон, будет подписан в течение мая, а заменит игрока в стане «синих» форвард «Реала» Альваро Мората.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Доннаруммы требует от «Милана» улучшенный контракт, «МЮ» и «Ювентус» следят за ситуациейГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.Александр Соболев: Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российскойФорвард «Томи» Александр Соболев рассказал о желании поиграть попробовать свои силы в английском футболе.«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса СанчесаНападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Mirror.Жозе Моуринью: Честно говоря, для «МЮ» теперь Лига Европы – главный турнирЖозе Моуринью: Честно говоря, для «МЮ» теперь Лига Европы – главный турнирГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.Агент Жиру опроверг информацию о переговорах с «Марселем»Агент Жиру опроверг информацию о переговорах с «Марселем»Агент Майкл Мануэлло, представляющий интересы нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Марсель».Рой Кин: Когда «МЮ» или «Ливерпуль» празднуют попадание в первую четверку АПЛ - это позорБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает провальным выступление «МЮ» и «Ливерпуля» в текущем сезоне.Погба, Смоллинг и Джонс провели тренировку с «МЮ» (фото)Как сообщает Sky Sports, травмированные игроки «Манчестер Юнайтед» приняли участие в сегодняшней тренировке.Мойес обсудил свое будущее с владельцем «Сандерленда»Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес встретился с руководством английского клуба. Об этом сообщает Chronicle Live.Полузащитник «Эвертона» Леннон находится в больнице с подозрением на психическое расстройствоКак сообщает Газета.ru, со ссылкой на Sky Sports, полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения.«Ливерпуль» претендует на ФабрегасаКак сообщает Daily Star, «Ливерпуль» готовится приобрести полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Манчестер Юнайтед»Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, который один из первых сообщил о трансфере Гарета Бэйла в «Реал», рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Монако» Килиану Мбаппе.«МЮ» выиграл борьбу у «Манчестер Сити» за ШмейхеляПо данным Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» близок к приобретению голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля.Озил обозначил свои условия по продлению контракта с «Арсеналом»Как сообщает Daily Mail, полузащитник сборной Германии Месут Озил не торопится продлевать контракт с лондонским «Арсеналом».«Манчестер Сити» по инициативе Гвардиолы продлит контракт с Хесусом НавасомКак сообщает Goal, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен выступлением полузащитника Хесуса Наваса.Александр Шмурнов – о голе Эмре Джана: Елки-палки! Так бывает?! (видео)Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил гол хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана, забитый в ворота «Уотфорда».Моуринью сообщил руководству «Торино» об интересе к БелоттиФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает ESPN.Ибрагимович – фанатам «МЮ»: Скоро вы насладитесь моей игрой!Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оставил запись на своей странице в Instagram.«Ювентус» опережает «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в борьбе за форварда «Селтика»Форвард «Селтика» Мусса Дембеле может перебраться в серию А. Об этом сообщает Footbal Italia.Гризманн рассчитывает подписать пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»По информации британских СМИ, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн всерьез рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» будущим летом.Оуэн объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не нужен ГризманнБывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о возможном трансфере в английский клуб форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Хоккей
Александр Овечкин: Я плохо контролировал шайбу, принимал глупые решения
Футбол
Георгий Черданцев: Ответные матчи в Лиге чемпионов – полная бессмыслица
Хоккей
«Анахайм» сравнял счет в серии, одержав волевую победу над «Эдмонтоном»
Футбол
Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь