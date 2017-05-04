Майкон: Хотел бы остаться в «Локомотиве», Семин – особый тренер в моей карьере

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Майкон рассказал о своих планах на будущее.

«В конце сезона я становлюсь свободным агентом. Если вы спрашиваете лично мое мнение, то да, я бы хотел остаться в «Локомотиве». Москва стала для меня вторым домом. Я выучил язык, привык к жизни в мегаполисе, нашей базе, стадиону, болельщикам. Однако такие решения принимают другие люди: президент клуба и главный тренер.

Юрий Семин – особый тренер в моей карьере. Он поверил в мои силы, пригласив в «Локомотив» в 2010 году. В этом сезоне я действительно получаю много игрового времени. Я бы хотел продолжить работать с Семиным, но, повторюсь, финальное решение принимаю не я​​​​», – цитируют Майкона «Известия».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел во всех турнирах 24 матча, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.