Марк-Андре Флери: Сид – наш лидер и наш капитан, его невозможно заменить

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери отметил роль нападающего Сидни Кросби, который получил травму и пропустил сегодняшнюю игру с «Вашингтоном» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

«Сид – наш лидер и наш капитан. Он выдающийся хоккеист, Кросби нельзя заменить. Я считаю, что наши ребята продемонстрировали командный характер. Они хорошо играли в атаке и в обороне», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Напомним, игрок сборной Канады получил сотрясение мозга в предыдущей игре. О его возвращении клуб пока не сообщал.