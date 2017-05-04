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Марк-Андре Флери: Сид – наш лидер и наш капитан, его невозможно заменить

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери отметил роль нападающего Сидни Кросби, который получил травму и пропустил сегодняшнюю игру с «Вашингтоном» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

«Сид – наш лидер и наш капитан. Он выдающийся хоккеист, Кросби нельзя заменить. Я считаю, что наши ребята продемонстрировали командный характер. Они хорошо играли в атаке и в обороне», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Напомним, игрок сборной Канады получил сотрясение мозга в предыдущей игре. О его возвращении клуб пока не сообщал. 

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