«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса Санчеса

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно источнику, на игрока сборной Чили претендует мюнхенская «Бавария», которая вступила в переговоры с его агентом.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов выложить за футболиста «пушкарей» 30 млн евро. При этом, наставник «канониров» Арсен Венгер отметил, что клуб не продаст Санчеса в команду из АПЛ.

По информации СМИ, на Санчеса также претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Челси».