Александр Соболев: Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской

Форвард «Томи» Александр Соболев рассказал о желании поиграть попробовать свои силы в английском футболе.

– А в Европе, допустим, где себя видите?

– В Англии конечно!

– В каком клубе?

– Честно? В любом. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской.

Полное интервью с Александром Соболевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере «Советского спорта».