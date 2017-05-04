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Александр Соболев: Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Томи» Александр Соболев рассказал о желании поиграть попробовать свои силы в английском футболе.

– А в Европе, допустим, где себя видите?
– В Англии конечно!

 В каком клубе?
– Честно? В любом. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской.

Полное интервью с Александром Соболевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере «Советского спорта».

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