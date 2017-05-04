Александр Соболев: Никто не предполагал, что обстановка в «Томи» будет такой

Форвард «Томи» Александр Соболев рассказал о резком смене курса и ставке на молодежь после межсезонья.

– Из-за финансовых проблем клуб сделал ставку на молодежь. Это была единственная возможность по-настоящему проявить себя?

– Многие молодые ребята, включая меня, были на сборах в Турции. Тренировались, показывали себя. Альберт Риера еще приезжал. Заявить его не смогли, но на сборах нам никто не гарантировал, что мы вообще будем играть. Просто так получилось, когда нам закрыли заявку из-за долгов. У руководства не оставалось выбора, пришлось играть молодыми.

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