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Александр Соболев: Никто не предполагал, что обстановка в «Томи» будет такой

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Томи» Александр Соболев рассказал о резком смене курса и ставке на молодежь после межсезонья.

– Из-за финансовых проблем клуб сделал ставку на молодежь. Это была единственная возможность по-настоящему проявить себя?
– Многие молодые ребята, включая меня, были на сборах в Турции. Тренировались, показывали себя. Альберт Риера еще приезжал. Заявить его не смогли, но на сборах нам никто не гарантировал, что мы вообще будем играть. Просто так получилось, когда нам закрыли заявку из-за долгов. У руководства не оставалось выбора, пришлось играть молодыми.

Полное интервью с Александром Соболевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере «Советского спорта».


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