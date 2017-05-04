Агент Доннаруммы требует от «Милана» улучшенный контракт, «МЮ» и «Ювентус» следят за ситуацией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно источнику, агент 18-летнего вратаря Мино Райола поставил условия руководству, отметив, что его клиент хочет получать в за сезон 4 млн евро. Отмечается, что за ситуацией пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что английский клуб рассматривает Доннарумму в качестве замены Давиду Де Хеа, который, скорее всего, станет игроком «сливочных» грядущим летом.

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