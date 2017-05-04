СКФУ победил на домашнем турнире
Футболисты СКФУ вышли победителями XV межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ сезона 2016/2017, который прошел 1-3 мая в Ставрополе.
В связи с тем, что студентам ЧГУ (Грозный) были засчитаны технические поражения в матчах против ОрелГУ и СКФУ, вне конкурса на турнире выступила команда СевГУ (Севастополь). Севастопольцы сыграли вничью с ОрелГУ – 2:2 и победили СКФУ – 2:0.
Результаты
ЧГУ (Грозный) – ОрелГУ (Орел) 0:3 (техническое поражение)
СКФУ (Ставрополь) – ДГТУ (Махачкала) 1:0
ДГТУ (Махачкала) – ОрелГУ (Орел) 1:2
СКФУ (Ставрополь) – ЧГУ (Грозный) 0:3 (тех.пор.)
СКФУ (Ставрополь) – ОрелГУ (Орел) 1:0
Положение
команд (после
XV турнира)
1.ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)
2.СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)
3.СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)
4.СГУ (Саратов) – 22 (12)
5.ТГУ (Тамбов) – 20 (9)
6.УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)
7.ОрелГУ (Орел) – 17 (12)
8.КубГУ (Краснодар) – 16 (9)
9.СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)
10.ЧГУ (Грозный) – 16 (9)
11.РЭУ (Москва) – 10 (11)
12.КФУ (Симферополь) – 10 (11)
13.МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)
14.ДГТУ (Махачкала) – 6 (11)
15.СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)
16.КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)