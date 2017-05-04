СКФУ победил на домашнем турнире

Футболисты СКФУ вышли победителями XV межрегионального турнира Премьер-группы НСФЛ сезона 2016/2017, который прошел 1-3 мая в Ставрополе.

В связи с тем, что студентам ЧГУ (Грозный) были засчитаны технические поражения в матчах против ОрелГУ и СКФУ, вне конкурса на турнире выступила команда СевГУ (Севастополь). Севастопольцы сыграли вничью с ОрелГУ – 2:2 и победили СКФУ – 2:0.

Результаты

ЧГУ (Грозный) – ОрелГУ (Орел) 0:3 (техническое поражение)

СКФУ (Ставрополь) – ДГТУ (Махачкала) 1:0

ДГТУ (Махачкала) – ОрелГУ (Орел) 1:2

СКФУ (Ставрополь) – ЧГУ (Грозный) 0:3 (тех.пор.)

СКФУ (Ставрополь) – ОрелГУ (Орел) 1:0

Положение команд (после XV турнира)



1.ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 27 очков (12 матчей)

2.СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 26 (12)

3.СГАФКСТ (Смоленск) – 25 (12)

4.СГУ (Саратов) – 22 (12)

5.ТГУ (Тамбов) – 20 (9)

6.УрФУ (Екатеринбург) – 19 (12)

7.ОрелГУ (Орел) – 17 (12)

8.КубГУ (Краснодар) – 16 (9)

9.СКФУ (Ставрополь) – 16 (12)

10.ЧГУ (Грозный) – 16 (9)

11.РЭУ (Москва) – 10 (11)

12.КФУ (Симферополь) – 10 (11)

13.МФТИ (Долгопрудный) – 10 (12)

14.ДГТУ (Махачкала) – 6 (11)

15.СПбГУ (Санкт-Петербург) – 5 (12)

16.КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)