Арсен Венгер: Когда «Арсенал» проигрывает, я ненавижу себя как тренера больше чем кто-либо

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как воспринимает неудачи команды.

«Как и все, я предпочитаю, чтобы меня любили, а не ненавидели, но я могу дистанцироваться от этого. Я понимаю, что дело не в конкретной моей личности, а в том, что тренер не побеждает. Болельщики хотят выигрывать, и я могу изменить ситуацию. Я не принимаю ее слишком близко к сердцу.

На самом деле я ненавижу себя как тренера больше чем кто-либо, когда команда не побеждает. Я очень плохо переношу поражения.

Люди хотят побед. Если ты не выигрываешь чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, это полный провал. Но за последние три года мы дважды брали кубок и финишировали в чемпионате на втором, третьем и четвертом местах. И теперь мы снова в финале Кубка Англии, хотя в целом мы недовольны, потому что хочется выигрывать все.

Нужно принять такой результат. «Реал» не побеждал в чемпионате уже пять лет. Большим клубам приходится трудно. «Ливерпуль» не выигрывал уже 20 лет. То, что вы наверху, не говорит о том, что вы выиграете», – приводит The Independent слова Венгера.

Напомним, «Арсенал» идет на шестом месте в премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.