«Барселона» предлагает за Коутиньо 51 млн фунтов
Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо продолжает находиться в сфере интересов «Барселоны».
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб попытается приобрести игрока сборной Бразилии грядущим летом, предложив мерсисайдскому клубу 51 млн фунтов.
При этом, сине-гранатовые готовы предложить хавбеку «красных» выгодный контракт, а также гарантировать место в основе.
Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб должен обязательно сохранить в своих рядах Коутиньо на следующий сезон.
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