Алексей Николаев: Представители «Локомотива» и «Урала» поблагодарили нас после финала Кубка России

Арбитр Алексей Николаев, работавший на финале Кубка России «Урал» – «Локомотив», высказался о заявлении форварда «Урала» Романа Павлюченко, который призвал выслать нападающего «Локомотива» Ари из страны после драки в финале Кубка России.

– С большим уважением отношусь и к Роме Павлюченко, и к Ари, – сказал Николаев в интервью «Российской газете». – Знаю их давно, вместе выходили на поле. Они – в разных командах, я – все время как судья. У меня ни на поле, ни за его пределами с ними проблем не возникало. Повторюсь, это нормальные эмоции для финала Кубка страны. Это топовые игроки чемпионата. И когда они играют, могут возникать скандалы, интриги и все остальное.

– Что вам сказали представители клубов после матча?

– Приятно, что нас, арбитров, поблагодарили представители и «Локомотива», и «Урала».