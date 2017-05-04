Кубок мира по женской борьбе пройдет в Чебоксарах

Об этом было объявлено на Генеральной ассамблее UWW-Europe в Нови Саде. Соревнования пройдут 1-2 декабря в Чебоксарах, призовой фонд турнира составит составит 3 миллиона рублей.



- ФСБР откликнулась на предложение UWW, взяв обязательства по проведению Кубка мира-2017, - рассказал заместитель председателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов. - Презентация турнира состоялась на генеральной ассамблее UWW-Europe, прошедшей в Нови Саде накануне старта чемпионата Европы. Здесь же были согласованы даты - 1-2 декабря и другие технические моменты с генеральным секретарем Мишелем Дюссоном. Выбор Чебоксар закономерен. Развитию женской борьбы в Чувашии традиционно уделяется особое внимание. Турнир примет современный дворец спорта, где уже получили ежегодную прописку турниры по женской борьбе в формате «спорт плюс шоу», инициатором которого стал первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев. Каждый из них неизменно собирал полные трибуны и становился праздником для города и республики.