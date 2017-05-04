Илья Геркус: Никакой расслабленности «Локомотива» вы не увидите
Президент «Локомотива» Илья Геркус дал интервью RT на русском после победы столичного клуба над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).
– Теперь сезон можно назвать удачным для «Локо»?
– Задача на сезон в какой-то степени выполнена. Мы квалифицировались в Лигу Европы, и это самое главное. Но при этом рук в чемпионате команда не отпустит. Никакой расслабленности вы не увидите, «Локомотив» будет сражаться за победы в оставшихся матчах сезона, – сказал Геркус.
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