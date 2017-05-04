«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу Ляказетта

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.

Ожидается, что 25-летний француз придет на замену своему соотечественнику Антуану Гризманну, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Президент «ткачей» Жан-Мишель Олас оценивает Ляказетта в 60 миллионов евро. Испанский клуб уже запустил процесс переговоров с «Лионом», сделав французам первое предложение.

При этом на Ляказетта летом могут также претендовать «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона».

В нынешнем сезоне воспитанник «Лиона» забил 24 гола в 27 матчах лиги 1. Всего за восемь лет в клубе на его счету 96 голов в 200 матчах чемпионата.