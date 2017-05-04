Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2Вашингтон
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу Ляказетта

Источник:  L'EquipeКомментарии

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.

Ожидается, что 25-летний француз придет на замену своему соотечественнику Антуану Гризманну, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Президент «ткачей» Жан-Мишель Олас оценивает Ляказетта в 60 миллионов евро. Испанский клуб уже запустил процесс переговоров с «Лионом», сделав французам первое предложение.

При этом на Ляказетта летом могут также претендовать «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона».

В нынешнем сезоне воспитанник «Лиона» забил 24 гола в 27 матчах лиги 1. Всего за восемь лет в клубе на его счету 96 голов в 200 матчах чемпионата.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ляказетт: Дома забьем столько, сколько нужноНападающий «Лиона» Александр Ляказетт верит, что после поражения от «Аякса» в ½ финала Лиги Европы (1:4) его команда пробьется в финал.«Барселона» предлагает за Коутиньо 51 млн фунтовПолузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо продолжает находиться в сфере интересов «Барселоны».Под натиском детей. Как «Аякс» обыграл «Лион»Под натиском детей. Как «Аякс» обыграл «Лион»«Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы выиграл у «Лиона» - 4:1.Арсен Венгер: Когда «Арсенал» проигрывает, я ненавижу себя как тренера больше чем кто-либоГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как воспринимает неудачи команды.Агент Доннаруммы требует от «Милана» улучшенный контракт, «МЮ» и «Ювентус» следят за ситуациейГолкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжает вести переговоры с «Миланом» о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.Александр Соболев: Готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российскойФорвард «Томи» Александр Соболев рассказал о желании поиграть попробовать свои силы в английском футболе.«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса СанчесаНападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Mirror.Жозе Моуринью: Честно говоря, для «МЮ» теперь Лига Европы – главный турнирЖозе Моуринью: Честно говоря, для «МЮ» теперь Лига Европы – главный турнирГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.Диего Коста подпишет контракт с китайским клубомКак сообщает AS, форвард «Челси» Диего Коста продолжит выступления в чемпионате Китая.«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Георгий Черданцев: Ответные матчи в Лиге чемпионов – полная бессмыслицаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.Брюно Женезьо: Это самый настоящий провалГлавный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.Петер Бос: Нам удалось порадовать публику яркой игройГлавный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал победу над «Лионом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.Бертран Траоре признан лучшим игроком матча «Аякс» -– «Лион»Полузащитник «Аякса» Бертран Траоре признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона» (4:1), сообщает официальный сайт УЕФА.Агент Зозули: Рома до конца сезона остается в «Бетисе»Агент нападающего «Бетиса» Романа Зозули Владимир Кузьменко заявил, что они приняли решение остаться в Испании.«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги ЕвропыФутболисты «Аякса» на своем поле крупно переиграли французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу голландского клуба.Максим Гоналон: Полуфинал еврокубков - это большое достижение для «Лиона»Капитан «Лиона» Максим Гоналон поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги Европы против «Аякса».Эдвин ван дер Сар: Если «Аякс» окажется в финале - это будет фантастикаГенеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Лиги Европы против «Лиона».Непредсказуемая пара. Все о матче «Аякс» - «Лион»Непредсказуемая пара. Все о матче «Аякс» - «Лион»«Советский спорт» представляет первый полуфинальный матч Лиги Европы - встречу «Аякса» и «Лиона».Спасибо, Месси! Как «Барселона» помогла Зидану обыграть «Атлетико»Спасибо, Месси! Как «Барселона» помогла Зидану обыграть «Атлетико»«Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл «Атлетико» - 3:0.
Футбол
«Бавария» начала переговоры о трансфере Алексиса Санчеса
Футбол
Майкон: Хотел бы остаться в «Локомотиве», Семин – особый тренер в моей карьере
Футбол
Диего Коста подпишет контракт с китайским клубом
Хоккей
Американский хоккеист: Самое яркое имя в сборной России – это, конечно, Никита Кучеров
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости