Илья Геркус: «Локомотив» расстроен поведением Павлюченко
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус дал интервью RT на русском после победы столичного клуба над «Уралом» в финале Кубка России (2:0).
– Роман Павлюченко после матча заявил, что Ари нужно депортировать из страны. Будет ли клуб добиваться наказания для форварда «Урала» за эти агрессивные высказывания?
– Мы расстроены таким поведением Романа. Футболисты не должны говорить столь резкие слова в адрес коллег. Все-таки их общее дело – играть и радовать своими действиями на поле зрителей. Пока клуб изучает ситуацию, но мы – люди не кровожадные и наказывать никого не хотим. Однако расстроены и обеспокоены тем, что некоторые позволяют себе подобные высказывания, – заявил Геркус.
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