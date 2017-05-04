Виктор Икпеба: Забей Мбаппе, матч сложился бы иначе

Бывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Очень жалко, что Килиан Мбаппе не использовал одну из нескольких возможностей при счете 0:0 (на 13-й и 16-й минутах – прим. ред.), - заявил в интервью газете L’Equipe Икпеба после поражения (0:2). – Забей он, вероятно, матч сложился бы иначе. Но, как и Фалькао (на 19-й и 47-й минутах – прим. ред.), он ничего не мог поделать с великим Буффоном. Но «Ювентусу» действительно очень трудно забить, даже Неймар, Суарес и Месси из «Барсы» не смогли это сделать в одной четвертой. Можно только посочувствовать нападающим «Монако». Мбаппе играл острее, чем Фалькао, исполнил несколько запоминающихся ускорений, но итальянцы великолепно защищались, ведь у них громадный опыт подобных матчей, чего не скажешь о «Монако». И выход Жермена (на 67-й минуте – прим. ред.), ничего не изменил, «Ювентус» играл очень надежно и уверено. Выделю Гонсало Игуаина, его два великолепных гола (на 29-й и 59-й минутах – прим. ред.). Опять-таки, вот что значит опыт! Но даже если надежда призрачна, игроки «Монако» не должны опускать руки, их нападающие способны на подвиг».