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Кадыров травмировал ногу, играя в футбол (фото)

Источник:  Газета.RuКомментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров травмировал ногу, играя в футболу в матче с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек». Об этом политик сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Instagram.

«Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР «Терек». Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» – написал Кадыров.

Это не первая травма Кадырова, полученная во время занятий спортом. Ранее главе Чечни на тренировке по боксу сломали ребро.

Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол🚑

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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