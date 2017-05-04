Кадыров травмировал ногу, играя в футбол (фото)

Глава Чечни Рамзан Кадыров травмировал ногу, играя в футболу в матче с командой спецотряда быстрого реагирования «Терек». Об этом политик сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Instagram.

«Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР «Терек». Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику – неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» – написал Кадыров.

Это не первая травма Кадырова, полученная во время занятий спортом. Ранее главе Чечни на тренировке по боксу сломали ребро.