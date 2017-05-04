Александр Ляказетт: Дома забьем столько, сколько нужно

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт верит, что после поражения от «Аякса» в ½ финала Лиги Европы (1:4) его команда пробьется в финал.

- Не стыдно после такой оплеухи?

- Стыд – не то слово. В футболе все возможно. Но, конечно, все очень расстроены. Не выполнили установки тренера. Сами виноваты в поражении.

- А почему не выполнили тренерские установки?

- Не знаю. Может быть, играли слишком осторожно, перестраховывались. А поляна была великолепная, и атмосфера на стадионе тоже. Надо было играть иначе, ведь пробиться в полуфинал – такое в карьере удается очень редко. Но увы… Есть еще ответный матч, постараемся не разочаровать наших болельщиков. Главное, верить в победу.

- Если пробьетесь в финал, это будет чудо.

- Нужна бешеная самоотдача, чего не было в первом мачте. Надеемся на помощь трибун. Повторю, я верю в успех, в футболе все возможно.

- Что надо, чтобы чудо произошло?

- Надо подойти в лучшей форме к матчу, именно в этот вечер, ни днем раньше, ни нем позже. В Амстердаме в 18-45 мы вышли не в таком состоянии. Жалко. Но дома, надеюсь, забьем столько, сколько нужно. Будет совсем другая игра. Все-таки есть самолюбие.

- Как смотрелся матч со скамейки, пока не выпустили?

- Ужасно! Ведь ничем не можешь помочь партнерам. Но я знал, что не в состоянии играть больше двадцати минут. Сидел и ждал своего часа.

- А как самочувствие? Ведь первый раз появились после травмы.

- Нормальное самочувствие. Иначе бы не появился на поле, не стал бы рисковать. Пять или шесть дней до матча ничто уже не беспокоило.