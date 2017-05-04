Георгий Брюсов: Россия возвращается как организатор крупнейших турниров UWW

Кубок мира по женской борьбе состоится 1-2 декабря в Чебоксарах, призовой фонд турнира составит составит 3 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель председателя попечительского совета ФСБР, вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

- ФСБР откликнулась на предложение UWW, взяв обязательства по проведению Кубка мира-2017, - рассказал Георгий Брюсов. - Презентация турнира состоялась на генеральной ассамблее UWW-Europe, прошедшей в Нови Саде накануне старта чемпионата Европы. Здесь же были согласованы даты - 1-2 декабря и другие технические моменты с генеральным секретарем Мишелем Дюссоном. Выбор Чебоксар закономерен. Развитию женской борьбы в Чувашии традиционно уделяется особое внимание. Турнир примет современный дворец спорта, где уже получили ежегодную прописку турниры по женской борьбе в формате «спорт плюс шоу», инициатором которого стал первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев. Каждый из них неизменно собирал полные трибуны и становился праздником для города и республики.

Кубок мира по женской борьбе проводится с 2001 года. Больше всех - пять раз его принимала Япония. В 2007 году главный командный турнир года по женской борьбе прошел в Красноярске, а в 2015-м - в Санкт-Петербурге. Трижды, в 2001, 2005 и 2011 годах хозяйкой турнира была Франция. Больше ни одна европейская страна турнир не принимала. Восемь раз Кубок мира выигрывали японки. Шесть раз трофеем владел Китай. Женская сборная России стала второй на Кубке мира-2015. В прошлом году турнир не проводился