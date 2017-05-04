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Александр Шмурнов – о травме Кросби: Не люблю «Питтсбург», но сволочей не люблю гораздо больше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о травме капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, которую канадец получил в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».

«Никогда так не желал победы «Питтсбургу», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Позже один из пользователей социальной сети спросил Александра: «Cчитаете что Сида травмировали специально?». На этот вопрос Шмурнов ответил так:

«Они почти в этом признались. Я не люблю «Питтсбург». Но сволочей не люблю гораздо больше», – добавил журналист.

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