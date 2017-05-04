Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» достаточный бюджет, чтобы добиваться результата в чемпионате, Кубке России и еврокубках

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что бюджет клуба позволяет команде достойно выступать во всех турнирах.

«У клуба достаточный бюджет, чтобы достойно играть на самом высоком уровне и добиваться результата как в чемпионате и Кубке России, так и в еврокубках. Он существенно не поменялся по сравнению с прошлым годом. Все зависит от мастерства и профессионализма менеджмента клуба и тренерского штаба», – приводит ТАСС слова Мещерякова.

Напомним, во вторник «Локомотив» стал обладателем Кубка России, одержав победу над «Уралом» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

В следующем сезоне «Локомотив» сыграет в Лиге Европы, выступление в которой начнет с группового этапа.