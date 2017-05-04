Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» достаточный бюджет, чтобы добиваться результата в чемпионате, Кубке России и еврокубках
Председатель совета
директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что бюджет клуба позволяет
команде достойно выступать во всех турнирах.
«У клуба достаточный бюджет, чтобы достойно играть на самом высоком уровне и добиваться результата как в чемпионате и Кубке России, так и в еврокубках. Он существенно не поменялся по сравнению с прошлым годом. Все зависит от мастерства и профессионализма менеджмента клуба и тренерского штаба», – приводит ТАСС слова Мещерякова.
Напомним, во вторник «Локомотив» стал обладателем Кубка России, одержав победу над «Уралом» (2:0) на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.
В следующем сезоне «Локомотив» сыграет в Лиге Европы, выступление в которой начнет с группового этапа.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция