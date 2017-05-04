Голкиперу сборной России Кирееву удалили фалангу пальца

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Иванов вошел в тренерский штаб Торгованова в сборной России Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов стал помощником главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова. Такое решение утвердил исполком Федерации гандбола России.

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Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты Вице-премьер правительства России, председатель Попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин оценил результат мужской сборной России на чемпионате мира во Франции.

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