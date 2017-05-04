Голкиперу сборной России Кирееву удалили фалангу пальца
Вратарь сборной
России Виктор Киреев не сыграл в матче отборочного турнира Евро-2018 со Швецией
из-за травмы пальца, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
комментатора «Матч ТВ» Артем Шмельков.
«Так сейчас выглядит кисть основного вратаря сборной по гандболу Виктора Киреева. Удалена средняя фаланга мизинца. Сегодня без Вити. Болеем!», – написал Шмельков в твиттере.
Так сейчас выглядит кисть основного вратаря сборной по гандболу Виктора Киреева. Удалена средняя фаланга мизинца😱 Сегодня без Вити Болеем! pic.twitter.com/6HvLhjWT9h— Артём Шмельков (@Shmel_ntvplus) 3 мая 2017 г.
При каких обстоятельствах вратарь получил травму, не сообщается.
Напомним, накануне сборная России проиграла Швеции (21:29) на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге. 6 мая команды сыграют в Линчепинге.
Добавим, что Киреев выступает за «Мотор» из Запорожья.