Алексей Игонин: Рад, что в «Зените» произошла реанимация хотя бы одного футболиста

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре питерского клуба, а также отметил возвращение полузащитника Олега Шатова.

«Матч «Томь» – «Зенит» – типичный случай, когда игра забывается, результат остается. Знаю, что многие болельщики довольны победами над «Оренбургом» и «Томью», но, на мой взгляд, набранные очки не заслоняют глобальных проблем. Необходимость решать конкретные турнирные задачи отодвигает на второй план качество футбола. Так что давайте рассуждать так: если «Зенит» не займет второго места, это будет полностью провальный сезон. Попадем в Лигу чемпионов – тогда и поговорим об игре.

Позитивный момент? Действия Олега Шатова и Мигеля Данни. На мой взгляд, Шатов доказал тренеру и всем остальным, какую роль он играет в «Зените». Рад, что произошла реанимация хотя бы одного футболиста. Надеюсь, теперь Олег будет играть постоянно, а мы забудем, что совсем недавно он не попадал в стартовый состав. Игра с «Томью» доказала – Шатов не играл по нефутбольным причинам. А это печально. Но какие бы ни были разногласия между Луческу и Шатовым, надо понимать: на кону не только судьба конкретного игрока, но и перспективы сборной России. Порадовал и Данни: капитан «Зенита» ведет команду за собой и делает все от него зависящее, чтобы игра смотрелась цельно и агрессивно.

Констатируем: сейчас «Зенит» не демонстрирует не то что чемпионской, а хотя бы лигочемпионской игры. Сравните с тем, как сыграли ЦСКА и «Спартак», – заявил Игонин.

На данный момент «Зенит» занимает 2 место в таблице РФПЛ, опережая московский ЦСКА на 2 балла.