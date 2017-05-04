Эдди Джордан: «Мерседес» ведет переговоры с Феттелем

Бывший глава команды Формулы-1 Эдди Джордан заверил, что «Мерседес» ведет переговоры с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем.

«Конечно, они общаются с Феттелем. Им нужно это делать. Формула-1 – жестокий бизнес. Вопрос не только в том, чтобы усиливать свою команду, но и в том, чтобы ослабить конкурентов», – заявил Феттель в интервью Sport Bild.

Напомним, контракт Феттеля с «Феррари» истекает по окончании нынешнего сезона.

В то же время у «Мерседеса» завершится срок действия контракта с финном Валттери Боттасом.

Добавим, что четырехкратный чемпион мира Феттель лидирует в чемпионате мира после четырех этапов.

Пятый этап чемпионата мира Гран-при Испании пройдет 12-14 мая в Барселоне.