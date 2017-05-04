Роналду и Игуаин претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Роналду или Игуаин? Голосуй за Лучшего игрока первых матчей 1/2 финала #ЛигаЧемпионов 👑— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 мая 2017 г.
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Напомним, Роналду оформил хет-трик в ворота «Атлетико», а Игуаин отметился дублем в матче с «Монако».
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