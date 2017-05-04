Эдуард «EDward» Абгарян покинет Vega Squadron

Эдуард «EDward» Абгарян покинет состав Vega Squadron по League of Legends.

Контракт игрока с «акулами» истекает в конце мая.



«Решение покинуть состав, было очень сложным для меня. К Организации Vega Squadron у меня нет никаких претензий. Наоборот, я не жалею, что уделил целый год именно этой команде, так как именно тут игрокам дают ВСЁ, что им надо и я это ценю больше всего. Не было команды, где условия были бы лучше, чем в Vega, а я был во многих больших организациях. Vega Squadron стала для меня второй семьей, и большая заслуга в этом принадлежит владельцу команды Алексею Кондакову.



Что касается моего решения, то ровно год назад я решил вступить в Vega Suqadron c целью создать команду очень хорошего уровня и достойно выступать на большой сцене. Я считаю, что все ребята, которые были со мной в одной команде весь этот год, выкладывались очень много. Я премного благодарен им за столь тёплый приём в коллектив, особенно NoNholy, Zanzarah и Drobovik123, ну и, конечно Lex, который пришел в команду позже. Лично мне до сих пор очень приятно играть со всеми из команды, но у меня складывается ощущение, что я не могу больше ничего дать этим игрокам, и мы не сможем стать намного лучшей командой, играя вместе, а именно это нам надо сделать, чтобы победить в LCL. Именно поэтому я решил покинуть команду», — прокомментировал Абгарян.



EDward выступал за Vega Squadron с мая 2016 года.



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