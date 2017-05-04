День в истории. Леониду Слуцкому – 46!

Сегодня, 4 мая, празднует свой день рождения бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Российскому специалисту исполняется 46 лет.

Слуцкий рано завершил карьеру футболиста из-за травмы, но это не помешало ему стать хорошим тренером.

В 2000 году он возглавил волгоградскую «Олимпию». В 2002 году перешел работать в клуб из Элисты «Уралан». Следующий клуб, который возглавил Слуцкий, была «Москва». При нем команда заняла четвертое место в чемпионате России и впервые в истории дошла до финала Кубка страны.

В 2007 году Слуцкий стал наставником «Крыльев Советов». Он смог вывести волжан в еврокубки, но в Лиге Европы самарцы не смогли пройти ирландский «Сент-Патрикс», после чего тренер ушел в отставку.

Самая успешная тренерская деятельность Слуцкого связана с ЦСКА. Специалист возглавил армейский клуб в 2009 году и на протяжении семи сезонов выигрывал с ЦСКА трофеи. Под руководством Слуцкого москвичи три раза становились чемпионами страны, дважды выигрывали Кубок и Суперкубок России.

В августе 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России. Он смог вывести национальную команду в финальную часть чемпионата Европы, но на самом турнире сборная провалилась. Подопечные Слуцкого не смогли выйти из группы. После Евро-2016 тренер ушел в отставку.

В настоящее время 46-летний специалист не занимается тренерской работой, он путешествует по Англии, изучает язык и ждет предложения от английских клубов.