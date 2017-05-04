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Сергей Воронов: Надеюсь, у меня будут этапы Гран-при

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный призер чемпионатов Европы Сергей Воронов рассказал о подготовке и настрое на следующий сезон.

«Я надеюсь, что будут у меня этапы Гран-при, потому что в мировом рейтинге я на адекватной позиции. Да, я в прошедшем сезоне не выступал на чемпионатах Европы и мира, но на этапах Гран-при выступил достойно.

Скоро я буду ставить программы с моим хорошим знакомым, которого давно знаю и которому доверяю. Но имя его я назову, как сделаю дело. У меня никаких перестановок, я так же работаю с Инной Германовной (Гончаренко), настрой на сезон у меня хороший», – приводит «Р-Спорт» слова Воронова.

Напомним, 29-летний Воронов занял седьмое место на чемпионате России в нынешнем сезоне и не вошел в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

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