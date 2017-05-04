Райан Гецлаф: В раздевалке я могу сказать все, что угодно, но мне нужно выйти и показать это на льду
Форвард «Анахайма»
Райан Гецлаф оценил игру команды в четвертом матче серии второго раунда
плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (4:3 OT).
«Я был очень расстроен тем, как мы играли в первом периоде, – приводит слова Гецлафа официальный сайт лиги. – Нашей бригаде меньшинства нужно найти способ, чтобы как-то справляться со своей работой. Думаю, мы проиграли много борьбы в первом периоде.
Я всегда говорил, что в раздевалке могу сказать обо всем, что захочу. Но мне нужно было выйти и показать все на льду, чтобы команда прониклась этим и продолжила так играть».
Напомним, после первого периода «Анахайм» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва забил три гола, два из них – на счету Гецлафа. 31-летний канадец поучаствовал и в других шайбах команды, сделав две голевые передачи.
Таким образом, «Анахайм» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 5 мая на льду «уток».
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:4 О.Т. (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы:
Лучич (Летесту, Драйзайтль), 15:38 (1:0 - бол.). Макдэвид (Марун, Драйзайтль), 17:43 (2:0). Гецлаф (Монтур), 21:37 (2:1). Ракелль (Гецлаф, Перри), 25:33 (2:2). Гецлаф 34:25 (2:3). Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 (3:3). Сильверберг (Гецлаф), 60:45 (3:4).
Место и дата
04 мая 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция