Райан Гецлаф: В раздевалке я могу сказать все, что угодно, но мне нужно выйти и показать это на льду

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф оценил игру команды в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» (4:3 OT).

«Я был очень расстроен тем, как мы играли в первом периоде, – приводит слова Гецлафа официальный сайт лиги. – Нашей бригаде меньшинства нужно найти способ, чтобы как-то справляться со своей работой. Думаю, мы проиграли много борьбы в первом периоде.

Я всегда говорил, что в раздевалке могу сказать обо всем, что захочу. Но мне нужно было выйти и показать все на льду, чтобы команда прониклась этим и продолжила так играть».

Напомним, после первого периода «Анахайм» проигрывал со счетом 0:2, но после перерыва забил три гола, два из них – на счету Гецлафа. 31-летний канадец поучаствовал и в других шайбах команды, сделав две голевые передачи.

Таким образом, «Анахайм» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 5 мая на льду «уток».