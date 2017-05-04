Игорь Лебеденко: Новый контракт с «Тереком» не обсуждали, летом буду искать новую команду

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко покинет грозненский клуб по окончании сезона-2016/17.

- Игра против «Урала» была для меня последней домашней за «Терек». Летом я буду искать новую команду, с «Тереком» новое соглашение даже не обсуждали, - сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полную версию интервью вы сможете прочитать позже.

Напомним, соглашение Лебеденко с грозненским клубом истекает 30 июня 2017 года. За «Терек» 33-летний игрок выступает с 2012 года. В составе грозненцев он провел 130 матчей и забил 18 мячей.

Ранее Лебеденко играл за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов» и «Рубин».