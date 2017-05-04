Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.
Напомним, игрок «Барселоны» в нецензурной форме оскорбил арбитра.
Позже лидер каталонского клуба был дисквалифицирован на 4 игры, а также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Сам Месси сообщил журналистом, что произнес свои слова в воздух.
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