Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение не объяснять представителям ФИФА свое поведение в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с командой Чили (1:0). Об этом сообщает Marca.

Напомним, игрок «Барселоны» в нецензурной форме оскорбил арбитра.

Позже лидер каталонского клуба был дисквалифицирован на 4 игры, а также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Сам Месси сообщил журналистом, что произнес свои слова в воздух.