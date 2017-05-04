Фанаты вписали «Спартаку» десятое чемпионство в статью Википедии
На странице «Спартака»
в русскоязычной версии «Википедии» в разделе достижения клуба уже значится
чемпионство 2017 года.
Напомним, красно-белые пока не гарантировали себе первое место по итогам сезона.
За четыре тура до окончания чемпионата они опережают «Зенит» на восемь очков и ЦСКА – на десять.
Чтобы оформить чемпионство «Спартаку» необходимо набрать еще максимум четыре очка.
В предыдущий раз красно-белые становились чемпионами в 2001 году. На данный момент у клуба девять титул в российский период.
Напомним, в 27-м туре 6 мая лидер чемпионата примет «Томь» на «Открытие Арене». Начало матча – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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