Азеведо договорился с «Ак Барсом» о новом контракте
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с казанским клубом, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.
Предыдущее соглашение канадца с «Ак Барсом» истекло 30 апреля, после чего он стал неограниченно свободным агентом.
«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом», игрока устроило предложение клуба по деньгам», - сказал источник.
В составе «Ак Барса» Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина.
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