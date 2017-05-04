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Азеведо договорился с «Ак Барсом» о новом контракте

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с казанским клубом, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.

Предыдущее соглашение канадца с «Ак Барсом» истекло 30 апреля, после чего он стал неограниченно свободным агентом.

«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом», игрока устроило предложение клуба по деньгам», - сказал источник.

В составе «Ак Барса» Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина.

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