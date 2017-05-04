Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2Вашингтон
Футбол  Сельта- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серб Лукич вновь возглавил «Нижний Новгород»

Источник:  БК «Нижний Новгород»Комментарии

Зоран Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода», сообщается на своем официальном сайте клуба.

Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.

Напомним, Лукич уже возглавлял «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год. В сезоне-2009/10  команда стала победителем Суперлиги Б, а затем в 2014 году завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

В марте 2017 года Лукич вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Во втором матче четвертьфинала «Зенит» победил ВЭФ, Василий Карасев раскритиковал сына, а Иван Новосельцев тоже поиграл в баскетбол.Райан Тулсон: «Зенит» упорно работал три четверти, чтобы вернуться в игруЗащитник «Зенита» Райан Тулсон поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: Тимма и Карасев сейчас – бледная тень того, что было раньшеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Уайт и Тулсон набрали по 20 очков и помогли «Зениту» обыграть ВЭФ во втором матче четвертьфинала«Зенит» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 79:74.«Енисей» продлил контракт с главным тренером Окуловым«Енисей» продлил на два года контракт с главным тренером Олегом Окуловым, сообщается на официальном сайте клуба.Евгений Пашутин: К серии с «Локомотивом» все восстановились, травмированных нетГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин сообщил, что его подопечные подошли в полной боевой готовности к четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».Антон Пушков: Понимали, что легкой прогулки не будетЦентровой «Зенита» Антон Пушков подвел итог первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» взял верх над командой ВЭФ со счетом 93:81.«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против течения«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против теченияПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко – о готовности «Зенита» к Евролиге, новых командах в турнире и позиции по лимиту на легионеров.Карасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффКарасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффВ первом матче плей-офф с ВЭФом Карасев взялся за старое, а Тулсон показал, кто будет играть за петербуржцев через 20 лет.ЦСКА предложил контракт МарковичуМосковский ЦСКА интересуется защитником «Зенита» Стефаном Марковичем, сообщает Diario Sur.Главный тренер ВЭФа: Мы не забили «Зениту» 17 штрафных. Даже Шакил О’Нил не бросал так плохоГлавный тренер ВЭФа Янис Гайлитис подвел итоги первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (81:93).Василий Карасев: Пытаемся доносить до игроков «Зенита», что надо думать серьезно о каждом соперникеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против рижского ВЭФа (93:81).«Зенит» выиграл у ВЭФа в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБВ стартовом матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома обыграл рижский ВЭФ со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19).Прорыв «Зенита», мощь ЦСКА, блеск Шведа. Итоги регулярки Лиги ВТБПрорыв «Зенита», мощь ЦСКА, блеск Шведа. Итоги регулярки Лиги ВТБСегодня в Лиге ВТБ стартует первый матч плей-офф. В ожидании игр на вылет мы вспомнили, как завершился регулярный чемпионат турнира.Никита Моргунов: Я не исключаю, что в серии «Локомотив-Кубань» – УНИКС будет пять матчейЧемпион Европы Никита Моргунов рассказал, чего ждет от серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом.«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)Американский центровой «Локомотива-Кубани» Кевин Джонс необычным образом принял участие в благотворительном проекте «Слабо?»«Нижний Новгород» объявил об уходе Шталбергса с поста главного тренераЛатвийский специалист Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.Шталбергс покидает пост главного тренера «Нижнего Новгорода»Латвийский специалист Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщается на официальном сайте клуба.Давид Луис: Я счастлив работать с КонтеЗащитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделю«Зенит» – второй, на Крестовском будет сборная. Главное для Петербурга за неделюЧемпионство СКА, открытие нового стадиона и судейство в пользу Луческу – не все, что нужно запомнить.
Футбол
Фанаты вписали «Спартаку» десятое чемпионство в статью Википедии
Футбол
Месси отказался дать объяснения ФИФА о своем поведении в матче со сборной Чили
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча с «Сельтой»
Футбол
Игорь Лебеденко: Новый контракт с «Тереком» не обсуждали, летом буду искать новую команду
все новости
Нижний Новгород
Нижний Новгородкалендарьстатистика
Зоран Лукич
Зоран Лукичвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости