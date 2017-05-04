Серб Лукич вновь возглавил «Нижний Новгород»

Зоран Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода», сообщается на своем официальном сайте клуба.

Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.

Напомним, Лукич уже возглавлял «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год. В сезоне-2009/10 команда стала победителем Суперлиги Б, а затем в 2014 году завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

В марте 2017 года Лукич вошел в тренерский совет клуба в должности спортивного директора.