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Сердар Таски: Допускаю вариант, что останусь в «Спартаке» по окончании сезона и продлю контракт

Источник:  KickerКомментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что немецкий футболист ведет переговоры о переезде в чемпионат Турции.

«Для профессионального футболиста очень важно иметь игровую практику в Лиге чемпионов. Я давно не выступал в этом турнире, поэтому допускаю вариант, что останусь в «Спартаке» по окончании сезона и продлю контракт. 

Массимо Каррера? Тренировки под руководством этого специалиста проходят отлично, и дают свой результат. Давно не ощущал себя в такой великолепной форме», – цитирует Таски Kicker.

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