Глава комитета по этике: Стычка в финале Кубка России – на грани хулиганства

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о стычке игроков в концовке финала Кубка России «Урал» – «Локомотив» в Сочи.

«Там вообще все было неэтично, все эти стычки не то что неэтичны, а на грани хулиганства. Но мне трудно говорить по этому поводу. Я вообще противник таких неспортивных разборок на поле, это ни в какие ворота не лезет. Но вопросы, которые возникают в рамках матча, должен рассматривать дисциплинарный комитет, нельзя пропускать такие вещи.

Если руководство сочтет необходимым рассмотреть (поведение Ари) на нашем комитете, мы, конечно, рассмотрим, обязательно. Но вы знаете, что по регламенту нужен запрос от руководства. Это, конечно, не украшает наш футбол», – приводит ТАСС слова Андреева.

Напомним, по итогам драки были удалены по два игрока каждой из команд: Ари и Джефферсон Фарфан – у «Локомотива» и Артем Фидлер и Эдгар Манучарян – у «Урала».