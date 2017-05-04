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Отец Тарасенко: В «Сент-Луисе» многим партнерам Володи не хватает опыта

Источник:  ТАССКомментарии

«Сент-Луис» уступает «Нэшвиллу» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ из-за недостатка опыта у своих игроков, считает тренер «Сибири» Андрей Тарасенко, чей сын Владимир является нападающим «Сент-Луиса».

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Нэшвилла».

«На мой взгляд, «Сент-Луис» испытывает проблемы с реализацией, это вызвано недостатком опыта. У «Нэшвилла» очень плотная команда, которой трудно противостоять. Володя ведет за собой команду, создает моменты, но многим его партнерам не хватает опыта», - считает Тарасенко-старший.

«Шансы у «Сент-Луиса» на выход в следующую стадию есть. Будем надеяться, что команде удастся это сделать», - добавил он.

Пятый матч пройдет в ночь на 6 мая в Сент-Луисе.

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Эллис (Уилсон), 45:09 (1:0 - бол.). Нил 53:03 (2:0). Эдмундсон (Стеен, Лехтеря), 56:11 (2:1).

Место и дата

03 мая 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция



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