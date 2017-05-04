Отец Тарасенко: В «Сент-Луисе» многим партнерам Володи не хватает опыта

«Сент-Луис» уступает «Нэшвиллу» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ из-за недостатка опыта у своих игроков, считает тренер «Сибири» Андрей Тарасенко, чей сын Владимир является нападающим «Сент-Луиса».

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Нэшвилла».

«На мой взгляд, «Сент-Луис» испытывает проблемы с реализацией, это вызвано недостатком опыта. У «Нэшвилла» очень плотная команда, которой трудно противостоять. Володя ведет за собой команду, создает моменты, но многим его партнерам не хватает опыта», - считает Тарасенко-старший.

«Шансы у «Сент-Луиса» на выход в следующую стадию есть. Будем надеяться, что команде удастся это сделать», - добавил он.

Пятый матч пройдет в ночь на 6 мая в Сент-Луисе.





