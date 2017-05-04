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Россияни Чакаев пробился в финал чемпионата Европы в Сербии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Ахмед Чакаев, выступающий в весовой категории до 61 кг, вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе.

Спортсмен из РФ одолел представителя Германии Мануэля Вольфера, а также Абди Журначи из Турции и Володю Франгуляна из Армении.

Другой российский борец – Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг) в 1/8 финала победил Анри Селениуса из Финляндии — 7:1, а в четвертьфинале — белоруса Али Шабанова — 4:0. В полуфинале Гаджимагомедов уступил Мураду Сулейманову из Азербайджана — 3:5.

Добавим, что Александра Андреева из России (до 55 кг) в четвертьфинале проиграла Екатерине Гончар из Белоруссии (2:12), а Алена Стародубцева (до 75 кг) — Ясемин Адар из Турции (0:10).

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