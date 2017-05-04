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Юрченко вновь пригласили выступать за Армению

Источник:  Федерация футбола АрменииКомментарии

Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян вновь пригласил вратаря «Анжи» Давида Юрченко выступать за армянскую национальную команду.

Напомним, ранее голкипер получал такое приглашение, однако ответил отказом, заявив, что хочет играть в сборной России.

«С того момента, как мы узнали о том, что у Давида Юрченко армянские корни, и у него есть возможность играть за сборную Армении, мы приложили все усилия для приглашения Юрченко в сборную. Препятствующим для него был тот факт, что играя за сборную Армении, в России он считался бы легионером. Кроме того, Давид надеялся выступить за сборную России. Теперь я вновь хочу заявить, что я, и тренер национальной сборной Армении готовы снова пригласить Юрченко в сборную Армении, двери которой для него открыты. Мы ждем Юрченко с распростертыми объятиями, надеемся, что Юрченко примет наше приглашение и присоединится к национальной сборной Армении», - сказал Айрапетян.

В этом сезоне Юрченко провел в чемпионате России девять матчей и пропустил 12 мячей.

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