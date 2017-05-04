Рэнди Карлайл: В плей-офф Гецлаф готов взять быка за рога
Главный тренер «Анахайма»
Рэнди Карлайл высказался о значении для команды форварда Райана Гецлафа.
В среду «Анахайм» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном» (2-2). Гецлаф забил два гола и сделал две голевые передачи, поучаствовав во всех голах команды в четвертом матче (4:3 OT).
«Это еще один восклицательный знак в отношении того, что он значит для нашего клуба.
Он наш капитан, он наш лидер. Он делает много вещей, которые остались незамеченными. А сейчас, в плей-офф, он стал тем, кто вышел вперед и готов взять быка за рога», – приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Анахайм» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 5 мая на льду «уток».
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:4 О.Т. (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы:
Лучич (Летесту, Драйзайтль), 15:38 (1:0 - бол.). Макдэвид (Марун, Драйзайтль), 17:43 (2:0). Гецлаф (Монтур), 21:37 (2:1). Ракелль (Гецлаф, Перри), 25:33 (2:2). Гецлаф 34:25 (2:3). Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 (3:3). Сильверберг (Гецлаф), 60:45 (3:4).
Место и дата
04 мая 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция