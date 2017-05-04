Рэнди Карлайл: В плей-офф Гецлаф готов взять быка за рога

Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл высказался о значении для команды форварда Райана Гецлафа.

В среду «Анахайм» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном» (2-2). Гецлаф забил два гола и сделал две голевые передачи, поучаствовав во всех голах команды в четвертом матче (4:3 OT).

«Это еще один восклицательный знак в отношении того, что он значит для нашего клуба.

Он наш капитан, он наш лидер. Он делает много вещей, которые остались незамеченными. А сейчас, в плей-офф, он стал тем, кто вышел вперед и готов взять быка за рога», – приводит слова Карлайла официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Анахайм» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 5 мая на льду «уток».