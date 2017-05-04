Фернандо Алонсо: В «Индикар» все веселее, чем в Формуле-1: завел машину и поехал

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о первых тренировках за рулем машины «Индикар».

«Я чувствую себя отлично за рулем, но я вообще не представляю, что такое хорошо или плохо на этой трассе, быстрая ли она сейчас или наоборот. Команда меня полностью поддерживает, и сейчас мы планируем еще более интенсивное и плодотворное обучение. Мне еще многое предстоит узнать, но я оказался доволен первым шагом.

Тебя спрашивают о готовности, на что ты говоришь «да», включаешь машину и едешь. В Формуле-1 у тебя уходит по шесть минут только на то, чтобы завести автомобиль, потому что в той технологичной среде нужно все перепроверить. Из-за этого каждый выезд сильно замедляется. Здесь же веселее: завел машину и поехал», – приводит Autosport.com.ru слова Алонсо.

Напомним, 28 мая 35-летний испанец выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» за команду «Макларен Хонда Андретти».