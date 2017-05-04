Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: Наш клуб согласовал контракты с тремя звездами футбола

Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи рассказал о планах китайского клуба на летнее трансферное окно. Сегодня появилась информация, что форвард Диего Коста близок к переходу в азиатский клуб.

«Да, это правда. Мы действительно вели переговоры с игроками из топ-клубов. Некоторые из них до сих пор обдумывают наше предложение. Единственное, что я могу сказать – наш клуб согласовал контракты с двумя, а может и тремя звездами футбола. Должен отметить, что у этих игроков нет никаких проблем со своими клубами. Они готовы их отпустить. Единственное, что осталось решить – сумму трансфера.

Что касается нас, то здесь я могу сказать так: у нашего клуба только два требования – нужно, чтобы футболист подошел под стиль игры, а также был мотивирован. Нет, мы не позволим европейским клубам пользоваться нами. У нас все в порядке с головой», – цитирует функционера Tianjin Daily.