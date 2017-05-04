Василий Столыпин: Думаю, что на матче с «Краснодаром» будет аншлаг

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал процесс продажи билетов на предстоящий матч чемпионата России против «Краснодара».

- Я думаю, что на матче с «Краснодаром» будет аншлаг, пока раскуплено 3/4 билетов, но мы надеемся, что стадион будет забит полностью. Процесс продаж еще не завершен, и он идет хорошими темпами. Команда готовится в рабочем режиме, все идет по плану, - передает слова Столыпина «Р-Спорт».

Напомним, что встреча 27-го тура РФПЛ пройдет 7 мая в Оренбурге на поле стадиона «Газовик». Матч начнется в 14:00 по московскому времени.