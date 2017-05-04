Владимир Путин: Россия всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями

Президент России Владимир Путин поздравил участников, гостей и организаторов VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги с открытием финального этапа соревнований.

«Наша страна всегда славилась хоккейной школой и ее победными традициями. В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков.

Важно, что сегодня в обществе, и особенно среди молодёжи, набирает силу и возрождается стремление заниматься спортом, ценить преимущества здорового, активного образа жизни. Вижу в этом заслугу и вашей организации.

Отрадно, что в нынешнем году количество команд – участниц фестиваля вновь выросло. А значит, усилиями организаторов, тренеров, энтузиастов этот успешный проект продолжает развиваться. Пусть лига и впредь расширяет свои горизонты, прирастает новыми любительскими клубами и болельщиками.

Желаю вам удачи, зрелищных матчей и ярких побед», – говорится в поздравлении на официальном сайте Кремля.