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Григорий Иванов: Ари поступил неправильно: подбежал и ударил сзади. Если мужчина, подойди и ударь в лицо

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о стычке игроков в финале Кубка России с «Локомотивом» на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

«Пускай там что-то сказал Фернандеш, но я считаю, что именно Ари поступил неправильно. Он подбежал и ударил сзади, но, если ты мужчина, подойди и ударь в лицо, смотри в глаза. А он нанес удар прямо сзади в каком-то боксерском стиле, это некрасивый поступок. Пишут, что он пошел заступаться за кого-то, но это же неправда.

Наша реакция тоже была неправильная, не надо было ничего говорить. Хотя сегодня я читал слова Фидлера, он сказал все правильно, извинился за свое поведение, ведь такого не должно быть», – приводит ТАСС слова Иванова.

Напомним, по итогам инцидента главный арбитр матча Алексей Николаев удалил по два игрока из каждой команды: Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна – у «Урала» и Ари и Джефферсона Фарфана – у «Локомотива».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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