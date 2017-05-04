Cyber Anji летом проведет шоу-матч в Китае

Команда Cyber Anji по Dota 2 летом проведет шоу-матч в Китае против одной из местных команд.



«Мы встречались с представителями из Китая и договорились, что в скором времени проведем шоу-матч с одной из команд из этой страны. Название команды пока сказать не могу, но она — одна из сильнейших в Азии. Также была достигнута договоренность, что игру будут транслировать на одном из каналом китайского телевидения. Надеемся, это принесет нам определенную выгоду в коммерческом плане», — сообщил глава киберотдела «Анжи» Мурад Алиев.



«Мы планируем провести турнир среди дагестанских игроков. Тому, кто проявит себя наилучшим образом, предоставится шанс попробовать свои силы в составе «Анжи» на профессиональном уровне. Также есть идея создания второго состава исключительно из дагестанских игроков», — отметил Алиев.

Состав Cyber Anji:



Александр «XBOCT» Дашкевич

Артём «NT-» Латипов

Евгений «Chuvash» Макаров

Максим «Yoky» Ким

Александр «NoFear» Чурочкин



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