Рональд Куман: Мечтаю однажды возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Рональд Куман, который ныне тренирует «Эвертон», рассказал о своих планах на будущее.

«Мечтаю однажды возглавить «Барселону». Все знают, как я люблю этот клуб. Именно здесь я вырос, как игрок и человек», – приводит слова голландского специалиста AS.

Ранее стало известно, что нынешний наставник «Барселоны» Луис Энрике покинет клуб по окончании сезона.

Куман выступал за каталонцев с 1989 по 1995 гг. Отметим, что ранее он уже работал с испанской командой – с 2007 по 2008 гг. наставник тренировал «Валенсию», а с 1998 по 200 гг. входил в тренерский штаб сине-гранатовых.