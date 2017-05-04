Василевский будет защищать ворота сборной России в первом матче ЧМ с Швецией
Андрей Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, сообщил тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.
Вторым голкипером будет Илья Сорокин.
Встреча пройдет в Кельне в пятницу, начало - в 17:15 мск.
Турнир пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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