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Василевский будет защищать ворота сборной России в первом матче ЧМ с Швецией

Источник:  ТАССКомментарии

Андрей Василевский займет место в воротах сборной России в первом матче чемпионата мира с командой  Швеции, сообщил тренер вратарей российской сборной Рашид Давыдов.

Вторым голкипером будет Илья Сорокин.

Встреча пройдет в Кельне в пятницу, начало - в 17:15 мск.

Турнир пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

05 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?



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