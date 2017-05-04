Ти Джей Оши: «Вашингтон» загнан в угол, так что посмотрим, из чего мы сделаны

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», после которого счет в серии стал 3-1 в пользу «пингвинов».

«Посмотрим, из чего мы сделаны, – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ. – Думаю, это хороший вопрос и для нас самих. Этот вопрос все задают на протяжении последних нескольких лет.

Мы загнаны в угол. Так что посмотрим, из чего мы сделаны. Мне самому интересно узнать результат».

Напомним, «Вашингтон» проиграл второй матч в Питтсбурге (2:3). Пятый матч серии пройдет 6 мая на льду «столичных».

Добавим, что в прошлом сезон «Питтсбург» выбил «Вашингтон» на этой же стадии, выиграв серию со счетом 4-2.