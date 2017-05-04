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Ти Джей Оши: «Вашингтон» загнан в угол, так что посмотрим, из чего мы сделаны

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», после которого счет в серии стал 3-1 в пользу «пингвинов».

«Посмотрим, из чего мы сделаны, – приводит слова Оши официальный сайт НХЛ. – Думаю, это хороший вопрос и для нас самих. Этот вопрос все задают на протяжении последних нескольких лет.

Мы загнаны в угол. Так что посмотрим, из чего мы сделаны. Мне самому интересно узнать результат».

Напомним, «Вашингтон» проиграл второй матч в Питтсбурге (2:3). Пятый матч серии пройдет 6 мая на льду «столичных».

Добавим, что в прошлом сезон «Питтсбург» выбил «Вашингтон» на этой же стадии, выиграв серию со счетом 4-2.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы:

Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2 - бол.).

Место и дата

04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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